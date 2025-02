O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu a um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na esquina da rua Salviano de Oliveira com a rua José Rodrigues dos Anjos, próximo ao Asilo de Aquidauana, na manhã desta terça-feira (04), por volta das 9h.A motociclista sofreu escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros socorros no local. Em seguida, foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico. Já a condutora do carro não sofreu ferimentos.Além da equipe de resgate, agentes do Detran estiveram no local para prestar apoio e realizar os procedimentos necessários. Durante a ocorrência, constatou-se que a motocicleta apresentava irregularidades na documentação, motivo pelo qual foi removida para o pátio do Detran.O caso será analisado pelas autoridades competentes.