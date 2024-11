Bombeiros usam 3 mil litros de água para conter incêndio em ônibus na PMA

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas e evitar maiores danos / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado na madrugada de quinta-feira, dia 8, por volta das 3h39, o para combater um incêndio em um ônibus estacionado no pátio da Polícia Militar Ambiental (PMA). Ao chegar ao local, as equipes constataram que as chamas consumiam rapidamente o veículo, e imediatamente iniciaram o combate ao fogo.

Para controlar o incêndio, foram necessários cerca de 3 mil litros de água, usados tanto no combate direto às chamas quanto no rescaldo posterior, evitando possíveis reinícios do fogo. Após o controle, os bombeiros continuaram monitorando a situação para garantir a segurança no local.

Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas, e não há informações sobre feridos. As autoridades devem investigar o incidente para identificar a origem do fogo e determinar se houve algum fator externo que provocou o incêndio no veículo.