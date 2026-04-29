Boneca Emília encanta e "reina" em apresentação em Aquidauana

Alunos do 1º ano do CMA "Emília Nogueira" viveram uma manhã especial nesta quarta-feira (29) marcada por uma encantadora apresentação cultural inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo.
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Os alunos do 1º ano do Centro Municipal de Alfabetização (CMA) “Emília Nogueira” viveram uma manhã especial nesta quarta-feira (29), marcada por uma encantadora apresentação cultural inspirada no universo do Sítio do Picapau Amarelo.
Com destaque para a irreverente Boneca Emília — uma das personagens mais emblemáticas da obra de Monteiro Lobato —, a atividade foi idealizada, planejada e conduzida pela professora Olanda de Jesus Couto, que coordenou cada detalhe da apresentação.
A iniciativa marcou a culminância das atividades alusivas ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril. Ao longo de todo o mês, os estudantes participaram de diversas dinâmicas voltadas ao incentivo à leitura e ao contato com a literatura.
“Durante todo o mês de abril, desenvolvemos atividades que reforçam a importância da leitura. Os alunos participaram com entusiasmo de todas as propostas”, destacou a professora Olanda Couto.
A apresentação aconteceu na própria sala de aula, em um ambiente repleto de alegria e empolgação, e foi prestigiada pela equipe administrativa da unidade.
“As crianças deram um verdadeiro show. Estão todos de parabéns! A professora Olanda vai além de suas atribuições e desempenha seu trabalho com excelência”, elogiou a diretora do CMA, Simone Aguilar.
O carinho e reconhecimento também vieram das famílias dos alunos. “A professora Olanda demonstra uma dedicação incrível em tudo o que faz. Somos gratos por todo o cuidado e atenção com nossos filhos. Todos os dias agradecemos a Deus por tê-la em nossas vidas”, relataram, em conjunto, mães dos estudantes.
Clássico da literatura infantil brasileira, O Sítio do Picapau Amarelo segue atravessando gerações e mantendo viva a imaginação de crianças em todo o país, reafirmando seu papel fundamental na formação de novos leitores.
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