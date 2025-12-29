Botafogo conquista o 76º Campeonato Amador de Aquidauana

Botafogo levantou a taça e foi o grande campeão do 76° Campeonato Amador de Aquidauana / O Pantaneiro

A final do 76º Campeonato Amador de Futebol de Aquidauana foi marcada por emoção, muitos gols e grande presença do público na tarde deste sábado (27), no Estádio Municipal Mário Pinto. Em um confronto acirrado entre duas tradicionais equipes da cidade, Botafogo F.C. e União Bela Vista F.C., o Botafogo manteve a liderança durante a partida e venceu pelo placar de 6 a 4, garantindo mais um título para sua história.

O jogo decisivo coroou uma campanha consistente do Botafogo, que demonstrou força ofensiva e equilíbrio mesmo diante da reação do União Bela Vista, que lutou até o fim. Os gols do Botafogo foram marcados por Biel (3), Silvinho (2) e Tibinha (1). Já pelo União Bela Vista balançaram as redes Matheus Bob (2), Bruno Martins (1) e João Vitor (1).

Durante a partida, receberam cartão amarelo Joel (Botafogo) e Bruno Martins, Marcus e Luan (União Bela Vista). Foram expulsos Bruno Amorim, do Botafogo, e João Vitor, do União Bela Vista.

Campeonato movimentado e com muitos gols

O Campeonato Amador de 2025 contou com a participação de 10 equipes, divididas em dois grupos de cinco, que jogaram entre si na primeira fase.

Grupo A:

C.A. Puxarara, Dissidente E.C., GECAF, S.E. Guanandy e União Bela Vista F.C.

Grupo B:

Atlético AFC, Botafogo F.C., Juventus F.C., Paulo Soccer e WFC.

Ao longo da competição, foram disputados 25 jogos, com um total de 128 gols marcados, alcançando a média de 5,12 gols por partida, o que demonstra o alto nível ofensivo do campeonato. A arbitragem aplicou 134 cartões amarelos (média de 5,36 por jogo) e 21 cartões vermelhos (média de 0,84 por partida).

Entre as maiores goleadas, destaque para:

União Bela Vista 10x0 GECAF, em 07/10/2025

C.A. Puxarara 9x2 GECAF, em 18/11/2025

Classificação final do campeonato

1º Botafogo F.C.

2º União Bela Vista F.C.

3º C.A. Puxarara

4º Atlético AFC

5º S.E. Guanandy

6º Paulo Soccer

7º WFC

8º Dissidente E.C.

9º Juventus F.C.

10º GECAF

Com a conquista, o Botafogo F.C. alcançou seu 11º título do futebol amador de Aquidauana, em competições realizadas pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA). O clube já havia sido campeão nos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2009, 2010, 2011 e 2014.

Arbitragem e premiações

A arbitragem da final ficou a cargo de Ademir Rocha, auxiliado por Aguinaldo Alves e Bruno Soares, com Cristiane Silva como quarta árbitra.

Na premiação individual, o artilheiro do campeonato foi Leonardo, do C.A. Puxarara, com 7 gols, recebendo troféu e R$ 100,00. A defesa menos vazada foi a do União Bela Vista, que também recebeu troféu e R$ 100,00.

As equipes premiadas receberam:

3º lugar: C.A. Puxarara – troféu

Vice-campeão: União Bela Vista F.C. – troféu e R$ 1.000,00

Campeão: Botafogo F.C. – troféu transitório Dr. Ricardo Rodrigues, troféu representativo do campeonato e R$ 3.000,00

As premiações foram entregues por João Silva de Oliveira, representando o vice-prefeito Dr. Murilo, pelo empresário Dênis Gamarra, pelo secretário de Esportes Mauro Marino, pelo vereador Reinaldo Castanha e pelo prefeito Mauro Luiz Batista.

O Campeonato Amador de Futebol de Aquidauana contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e de diversas empresas parceiras, além do apoio da Câmara Municipal, que aprovou o aporte financeiro necessário para a realização da competição em 2025, fortalecendo o esporte amador e valorizando os atletas locais.