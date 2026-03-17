Botafogo vence por 6 a 0 na estreia do Campeonato da Aldeia Lagoinha

DivulgaÃ§Ã£o

O Botafogo FC venceu por 6 a 0 na estreia do 39º Campeonato da Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, no último domingo (15). A equipe enfrentou a CG Capital pela primeira rodada da competição.



Durante a partida, o Botafogo marcou seis gols e não sofreu gols. O resultado coloca o time na liderança do Grupo D, considerando o saldo de gols.



De acordo com informações do torneio, o Botafogo aproveitou espaços deixados pela equipe adversária ao longo do jogo, ampliando o placar durante a partida.



Com o resultado, a CG Capital inicia a competição com saldo negativo e buscará recuperação nas próximas rodadas.



O campeonato chega à sua 39ª edição e reúne equipes da região, sendo organizado pela Liga Esportiva da Aldeia Lagoinha.



O elenco do Botafogo FC contou com os atletas Igor, Vitinho, João, Fabrício, Poró, Bob, João Vitor, Gui, Joel, Matheus Luciano, Kuka e Bruno Amorim, além do técnico Arlan.