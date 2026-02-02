BR-419 é interditada por tempo indeterminado no trecho sobre o Córrego João Dias

A interdição pode causar transtornos significativos para moradores e motoristas que utilizam a rodovia
A interdição é necessária devido ao aumento do nível da água, que comprometeu o desvio provisório / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A empresa Caiapó, responsável pelas obras na região, informou na tarde desta segunda-feira, dia 2, que parte da BR-419 está interditada por tempo indeterminado no trecho que passa sobre a ponte do Córrego João Dias, na região do Morrinho, em Aquidauana. A interdição é necessária devido ao aumento do nível da água, que comprometeu o desvio provisório que vinha sendo utilizado enquanto a nova ponte está em construção.
Segundo a empresa, o desvio provisório, montado para permitir o tráfego durante a obra, não resistiu ao volume de água do córrego, que subiu com as chuvas recentes na região. A Caiapó informou que, assim que as condições climáticas melhorarem, as equipes avaliarão os danos e iniciarão os trabalhos para a liberação da via. A empresa também informou que já está programando o reforço do barramento nesse trecho, uma medida de segurança para evitar novos problemas e permitir a liberação do tráfego o mais breve possível.
A interdição pode causar transtornos significativos para moradores e motoristas que utilizam a rodovia BR-419. A empresa e as autoridades de trânsito orientam que os condutores busquem rotas alternativas e, sobretudo, evitem forçar a passagem pelo local interditado, respeitando a sinalização para prevenir acidentes. Não há previsão de quando o tráfego será normalizado, o que dependerá diretamente da estabilização do tempo e da conclusão dos reparos no desvio.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena.
Solidariedade
Bazar solidário está sendo nesta manhã no bairro Cristo Rei
Acidente
De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS