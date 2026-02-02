BR-419 é interditada por tempo indeterminado no trecho sobre o Córrego João Dias

A interdição é necessária devido ao aumento do nível da água, que comprometeu o desvio provisório / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A empresa Caiapó, responsável pelas obras na região, informou na tarde desta segunda-feira, dia 2, que parte da BR-419 está interditada por tempo indeterminado no trecho que passa sobre a ponte do Córrego João Dias, na região do Morrinho, em Aquidauana. A interdição é necessária devido ao aumento do nível da água, que comprometeu o desvio provisório que vinha sendo utilizado enquanto a nova ponte está em construção.

Segundo a empresa, o desvio provisório, montado para permitir o tráfego durante a obra, não resistiu ao volume de água do córrego, que subiu com as chuvas recentes na região. A Caiapó informou que, assim que as condições climáticas melhorarem, as equipes avaliarão os danos e iniciarão os trabalhos para a liberação da via. A empresa também informou que já está programando o reforço do barramento nesse trecho, uma medida de segurança para evitar novos problemas e permitir a liberação do tráfego o mais breve possível.

A interdição pode causar transtornos significativos para moradores e motoristas que utilizam a rodovia BR-419. A empresa e as autoridades de trânsito orientam que os condutores busquem rotas alternativas e, sobretudo, evitem forçar a passagem pelo local interditado, respeitando a sinalização para prevenir acidentes. Não há previsão de quando o tráfego será normalizado, o que dependerá diretamente da estabilização do tempo e da conclusão dos reparos no desvio.

