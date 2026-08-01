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Rota bioceânica

BR-419 ganha novo acesso e marca capítulo histórico para Aquidauana

Trecho de 55 quilômetros liga o município à BR-262; inauguração ocorre às vésperas dos 134 anos da cidade

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 08:09

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Pavimentação do lote 4 da BR-419 foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira / O Pantaneiro

Às vésperas das comemorações pelos 134 anos, Aquidauana recebeu uma das obras mais aguardadas de sua história recente. O Governo Federal inaugurou a pavimentação do lote 4 da BR-419, que estabelece uma nova ligação entre o município e a BR-262, nesta sexta-feira (31), marcando a eliminação de um dos principais gargalos rodoviários da região e abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento econômico, turístico e logístico.

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana2

A solenidade foi realizada nas proximidades do novo viaduto da BR-419 e reuniu o ministro dos Transportes, George Santoro, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, o superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior, além de autoridades estaduais, municipais, técnicos, trabalhadores responsáveis pela execução da obra e moradores da região.

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana4

Durante o discurso, o prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a entrega representa muito mais do que uma obra de engenharia.

"Existem obras que encurtam distâncias. E existem obras que mudam o destino de uma cidade. Hoje, estamos diante de uma obra que faz as duas coisas".

Segundo o prefeito, a nova entrada de Aquidauana simboliza uma fase emblemática para o município.

"Representa uma nova porta para o desenvolvimento, para o turismo, para a produção e para a geração de oportunidades".

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana3

Mauro também agradeceu ao Governo Federal, ao Ministério dos Transportes e ao DNIT, e destacou o trabalho do superintendente regional do órgão, Euro Nunes Varanis Junior, pelo acompanhamento da execução do empreendimento.

Com investimento federal superior a R$ 212,5 milhões, o lote 4 possui 55,53 quilômetros de extensão, ligando a ponte sobre o rio Taboco até a interseção com a BR-262. Além da pavimentação, o projeto contemplou cinco interseções, um viaduto e seis OAEs (Obras de Arte Especiais), ampliando a segurança viária e a capacidade de tráfego,.

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana6

A obra também entregou a nova ligação entre a BR-419 e a BR-262 por meio da ponte sobre o rio Aquidauana e do viaduto na MS-450, melhorando o acesso entre Rio Verde de Mato Grosso e outros municípios atendidos pela rodovia, além de reduzir consideravelmente o trânsito de carretas no perímetro urbano aquidauanense.

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana5

Considerada estratégica para Mato Grosso do Sul, a BR-419 integra um importante corredor logístico que facilitará o escoamento da produção agropecuária e fortalecerá a conexão do estado com a futura Rota Bioceânica, ampliando a integração entre o Brasil, Paraguai, Argentina e os portos do norte do Chile.

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana7

Também participaram da cerimônia de inauguração o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta (MDB), a primeira-dama Vera Lúcia, o superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Mato Grosso do Sul, João Paulo Bueno, o vereador de Anastácio Robson Pertile (MDB), secretários municipais, os vereadores de Aquidauana Everton Romero (PSDB), Marquinhos Taxista (PT), Sargento Cruz (PP), Valter Neves (PP), Juraci Jesus (PP), Genivaldo Montana (PSD), Nilson Pontim (PSDB) e Fred Frank (PT).

BR 419 ganha novo acesso e marca capítulo emblemático para Aquidauana8

A galeria completa de fotos do evento já está disponível no site O Pantaneiro. A cobertura também pode ser acompanhada nas redes sociais, com vídeos exclusivos.

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