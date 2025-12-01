Briga deixa dois feridos a golpes de garrafa na Cidade Nova em Aquidauana

A ocorrência, atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, envolveu um homem de 33 anos e um adolescente de 16
Uma briga registrada na manhã de domingo (1º), por volta das 7h, deixou dois feridos na região da Vila Cidade Nova, em Aquidauana.
A ocorrência, atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, envolveu um homem de 33 anos e um adolescente de 16, que se agrediram após uma discussão que teria começado durante a madrugada.
A PM foi acionada pelo Copom após informações de que um dos envolvidos havia sido ferido por arma branca. Ao chegar à Rua Múcio Teixeira, os policiais encontraram o homem de 33 anos amparado por moradores, com ferimentos nas costas e no quadril. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi levado ao pronto-socorro.
Enquanto as equipes buscavam o segundo envolvido, o Copom informou que o adolescente também havia sido encaminhado ao hospital pelo Samu. No atendimento médico, o jovem tinha um corte na testa e relatou ter sido atingido por uma garrafa de vodka. Ele disse aos policiais que estava bebendo quando foi cercado por aproximadamente seis pessoas. Segundo seu relato, quebrar a garrafa e atacar o homem de 33 anos teria sido uma tentativa de autodefesa.
O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal recíproca. A polícia deve apurar as circunstâncias do confronto e identificar outros possíveis participantes da briga, que teria se estendido da noite de sábado até o amanhecer de domingo.
