Briga em bar mobiliza Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana

Uma ocorrência de desentendimento em um bar mobilizou guarnições da Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O caso aconteceu na noite de terça-feira (9), na Avenida Mato Grosso do Sul, e gerou movimentação de moradores e frequentadores do local.



Imagens e relatos enviados ao jornal O Pantaneiro por meio do canal “Você Repórter” indicam que a situação evoluiu para uma briga, levando à necessidade de acionamento da PM. Duas viaturas chegaram rapidamente ao endereço para realizar a intervenção.



As circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas, e novas informações serão acrescentadas conforme atualização da ocorrência.

