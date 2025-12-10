Briga em bar mobiliza Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana

As circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas
Você Repórter/ O Pantaneiro
Uma ocorrência de desentendimento em um bar mobilizou guarnições da Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O caso aconteceu na noite de terça-feira (9), na Avenida Mato Grosso do Sul, e gerou movimentação de moradores e frequentadores do local.
Imagens e relatos enviados ao jornal O Pantaneiro por meio do canal “Você Repórter” indicam que a situação evoluiu para uma briga, levando à necessidade de acionamento da PM. Duas viaturas chegaram rapidamente ao endereço para realizar a intervenção.
As circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas, e novas informações serão acrescentadas conforme atualização da ocorrência.
