10 de Dezembro de 2025 • 12:11

Ocorrência

Briga em bar mobiliza Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana

As circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 09:24

Você Repórter/ O Pantaneiro

Uma ocorrência de desentendimento em um bar mobilizou guarnições da Polícia Militar no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O caso aconteceu na noite de terça-feira (9), na Avenida Mato Grosso do Sul, e gerou movimentação de moradores e frequentadores do local.

Imagens e relatos enviados ao jornal O Pantaneiro por meio do canal “Você Repórter” indicam que a situação evoluiu para uma briga, levando à necessidade de acionamento da PM. Duas viaturas chegaram rapidamente ao endereço para realizar a intervenção.

As circunstâncias da briga ainda estão sendo apuradas, e novas informações serão acrescentadas conforme atualização da ocorrência.

