Briga termina em esfaqueamento no Bairro Guanandi em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana

Na madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 2h30, uma briga entre dois jovens, de 19 e 20 anos, terminou em esfaqueamento no bairro Guanandi, em Aquidauana. O caso foi registrado na Rua Visconde de Tonel.



De acordo com informações da ocorrência, o jovem de 19 anos relatou que estava na casa de uma amiga quando foi surpreendido pelo ex-namorado dela, de 20 anos. Segundo ele, o suspeito chegou ao local já o agredindo fisicamente, iniciando uma luta corporal e aplicando um golpe de mata-leão.



Após se desvencilhar, o jovem fugiu para sua casa, a cerca de 150 metros do local, mas decidiu retornar portando uma faca, alegando preocupação com a amiga. Ao retornar, os dois jovens voltaram a brigar, momento em que o rapaz de 19 anos desferiu um golpe de faca no abdômen do outro, atingindo o lado esquerdo.



A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem ferido na casa dos pais, com sangramento. O rapaz ferido alegou que foi ao local conversar com a ex-namorada e acabou surpreendido pela agressão do outro jovem.



Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico. O jovem de 20 anos apresentava um ferimento no abdômen, enquanto o outro sofreu lesão na mão esquerda e corte nos lábios. Após os atendimentos, os dois foram levados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e segue em investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!