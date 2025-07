Briga generalizada deixa duas pessoas feridas em conveniência no Nova Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma briga generalizada envolvendo seis pessoas entre homens e mulheres, por volta das 22h de domingo (20), deixou duas pessoas feridas, em uma conveniência do bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Segundo informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Anacleto dos Reis.

Foram identificadas uma jovem de 19 anos, outra de 25 anos, um jovem de 22 anos, outro de 25, uma mulher de 26 anos e um homem de 49 anos.

A briga começou com um desentendimento entre duas mulheres. Anteriormente, elas já tinham se desentendido e nessa conveniência se encontraram de novo.

Uma delas foi com a filha de três anos comprar um item no local quando foi surpreendida por um soco desferido pela outra. Nesse momento, a criança caiu. A mulher agredida então, foi embora e voltou com uma faca.

Mas, quando chegou na conveniência, a agressora arremessou uma garrafa nela, momento em que a outra se defendeu dando uma facada no ombro. Um dos homens que estavam no local desarmou a mulher e pegou a faca.

Ainda segundo a ocorrência, um funcionário da conveniência correu para tentar impedir novas agressões. Ele foi empurrado e sofreu uma fratura no cotovelo.

A PM chegou no local e encontrou todos os envolvidos que foram encaminhados à delegacia de Aquidauana.

