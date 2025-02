Briga generalizada envolve jovens na Avenida Pantaneta

Divulgação

Uma briga generalizada marcou o fim de semana em Aquidauana, na noite de sábado (8), com envolvimento de diversos jovens.

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, a briga ocorreu nas proximidades da Avenida Pantaneta em Aquidauana. Vídeos compartilhados mostram diversos jovens aglomerados e em desentendimento.

Um homem de 35 anos teve que ser socorrido pela equipe do Samu de Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência foi acionado por volta das 5h20 para socorrer a vítima.

Ele foi socorrido com ferimentos na cabeça e com suspeita de traumatismo craniano, estava consciente e orientado e após os primeiros socorros no local foi encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana.

As causas da briga não foram divulgadas.

Veja o vídeo: