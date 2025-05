O Pantaneiro

O que era para ser um Dia das Mães de confraternização terminou em violência no bairro Nova Aquidauana, na tarde deste domingo (11), quando uma briga entre vizinhos acabou com seis pessoas esfaqueadas.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo O Pantaneiro, o conflito teria se iniciado após um ato envolvendo um menor de idade em frente a casa de uma vizinha, o que levou a moradora a repreendê-lo. Em seguida, duas mulheres próximas ao menor foram tirar satisfação com a vizinha, momento em que a discussão se intensificou e culminou em uma briga generalizada.

Estiveram envolvidos na confusão muitas pessoas inclusive crianças. Ao todo, quatro mulheres, o companheiro de uma delas e mais um outro homem, totalizando seis feridos com golpes de faca. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. As vítimas do esfaqueamento foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.



A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para conter os envolvidos durante a briga generalizada e neste momento acompanha o caso direto do Hospital Regional. A polícia já iniciou diligências para localizá-lo.

Até o momento, o estado de saúde dos feridos não foi divulgado oficialmente. A Polícia Civil investiga o caso e deve ouvir os envolvidos assim que for possível.

A reportagem segue acompanhando o caso para atualizações.