Briga generalizada termina com intervenção da PM

Arquivo/ O Pantaneiro

Na madrugada de domingo (19), a Avenida Doutor Sabino, conhecida como Pantaneta, em Aquidauana, foi palco de uma confusão envolvendo três homens em vias de fato. Por volta da 1h50, a Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento na região, avistou o tumulto e interveio para conter os envolvidos, utilizando técnicas de imobilização para separar os indivíduos.



Os homens, foram identificados como sendo de 21, 24 e 28 anos. Durante a briga, um deles sofreu cortes nos lábios, outro apresentava sangramento no nariz, e o terceiro tinha cortes na boca e diversos hematomas no rosto. Apesar dos ferimentos, todos recusaram atendimento médico.



Após o controle da situação, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. No local, o delegado de plantão explicou que seria necessário formalizar uma representação criminal para dar continuidade ao caso. Entretanto, os três decidiram fazer as pazes e não prestaram queixa uns contra os outros.



O episódio foi encerrado sem maiores desdobramentos, com os envolvidos sendo liberados após o registro da ocorrência. A confusão reforça a necessidade de cautela durante os eventos festivos na região, para evitar que brigas prejudiquem a segurança e a diversão do público.