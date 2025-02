Briga no SuperAtacado em Aquidauana gera repercussão nas redes sociais

O Pantaneiro / Você Repórter

Na noite de ontem (19), por volta das 20h30, um incidente entre duas mulheres dentro de um SuperAtacado localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, atraiu a atenção de clientes que estavam no local no momento. De acordo com imagens enviadas à nossa redação, as duas mulheres estavam no setor de frios do estabelecimento, quando a situação de conflito escalou, resultando em uma delas caindo ao solo.

O desentendimento foi rapidamente interrompido quando dois homens, aparentemente funcionários do estabelecimento, se aproximaram para separar as partes envolvidas na situação.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Leve Max SuperAtacado, que emitiu uma nota oficial a respeito do ocorrido:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

"O Leve Max SuperAtacado preza pelo respeito, pela ética e pela transparência em todas as suas relações. Em relação aos fatos ocorridos recentemente em nossa unidade de Aquidauana, gostaríamos de esclarecer que já tomamos as medidas administrativas cabíveis. Reforçamos que não compactuamos com esse tipo de situação.

Esclarecemos também que o incidente foi originado por fatores externos e que não reflete a conduta da empresa nem de sua equipe. Estamos comprometidos em manter um ambiente seguro e respeitoso tanto para nossos clientes quanto para nossos colaboradores.

Agradecemos pela compreensão de todos."



