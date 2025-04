Busca por Élio: o pai que trabalhou no Bamerindus em Aquiduana

Eliene e a mãe Ozeni / Arquivo Pessoal

Com esperança no coração e movida pelo desejo de conhecer suas origens, Eliene Gomes Viana, de 39 anos, moradora de Campo Grande (MS), busca por informações sobre seu pai biológico, que pode não saber de sua existência.



Eliene nasceu no dia 05 de outubro de 1985 e conta que sua mãe, já falecida, se chamava Ozeni Dino Viana. Na época do relacionamento, Ozeni trabalhava em Aquidauana e, ao descobrir a gravidez, voltou para Cipolândia, onde viviam seus pais — avós maternos de Eliene.



A única informação que Eliene possui sobre seu pai é o primeiro nome: Élio. Segundo relatos que chegou a ouvir recentemente, ele teria trabalhado como segurança no antigo Banco Bamerindus, em Aquidauana, na década de 1980. O relacionamento entre Élio e Ozeni teria sido breve, e ele nunca soube da gestação nem do nascimento de Eliene.



Agora, quase quatro décadas depois, Eliene decidiu buscar por essa parte de sua história que sempre ficou em aberto.



“Gostaria muito de conhecer meu pai. Minha mãe é falecida e, só agora, tive informações que podem me ajudar. Sei que ele se chama Élio e que foi segurança do Bamerindus aqui em Aquidauana. É pouco, mas é tudo o que tenho”, afirma.



A busca de Eliene é, acima de tudo, por identidade e afeto. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Élio, ou alguém que tenha trabalhado no Bamerindus na época e possa ter pistas, pode entrar em contato com esta redação ou com a própria Eliene pelas redes sociais.

