Buscas por jovem que se afogou no rio Aquidauana entram no 2º dia

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

O Corpo de Bombeiros está no local para realizar as buscas pelo jovem. Ele teria se afogado na manhã de domingo (14) num local conhecido como Cachoeira do Serrano.

As buscas pelo rapaz de 26 anos que desapareceu no rio Aquidauana entram no segundo dia, na manhã desta segunda-feira (15), no rio Aquidauana, distrito de Piraputanga.

Segundo informações de pescadores ribeirinhos, um grupo de pescadores estava em um barco do outro lado da margem, realizando atividades de pesca, quando a vara de um dos integrantes caiu no rio.

Na tentativa de recuperar o equipamento, o pescador entrou na água, mas acabou sendo surpreendido por um rebojo — movimento circular e forte da água — e não conseguiu retornar à superfície.

Outros turistas que estavam um pouco mais afastada da região relataram ter presenciado o momento em que o corpo do homem boiou mais adiante, nas proximidades da cachoeira localizada no Restaurante Serrano, ponto conhecido da região.

O rapaz seria de Campo Grande. O Pantaneiro acompanha o caso.