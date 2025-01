Cabeamento de energia rompe e mata vacas em Camisão

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

O cabeamento de poste de energia rompeu em uma área rural de Camisão, distrito de Aquidauana e matou duas vacas de cria. O caso ocorreu ontem (22) e foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da área rural tomou conhecimento por meio do seu funcionário que a fiação da rede elétrica instalada na sua propriedade, que fica na beira da estrada rompeu.

Assim, os fios atingiram duas vacas de cria, duas vacas de leite e matou os animais. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 20 mil. O proprietário não sabe realmente esclarecer as circunstâncias do ocorrido, mas diz que não utiliza a fiação rompida para a iluminação do sítio.

A empresa de energia já foi acionada, segundo o relato do proprietário.