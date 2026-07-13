"Cabide do Bem" promove fé, solidariedade e acolhimento à comunidade na Vila São Pedro

Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular de Aquidauana

A 6ª Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) da Vila São Pedro realizou na tarde de sábado (11), o evento "Cabide do Bem", uma ação com propósito evangelístico e assistencial que levou atendimento, acolhimento e momentos de comunhão à comunidade.

Durante a programação, centenas de pessoas participaram do bazar com distribuição gratuita de roupas para adultos e crianças, espaço kids com brinquedos, louvor, ministração da Palavra de Deus, além de momentos de convivência e oração. A igreja também preparou cerca de 400 marmitas que foram distribuídas para as pessoas durante o evento e, também, para famílias em vulnerabilidade social na região do Bairro São Francisco.

A iniciativa da igreja teve como principal objetivo demonstrar o amor de Cristo por meio de ações práticas de solidariedade, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo os laços com a comunidade. O trabalho voluntariado dos membros da igreja foi essencial para que as centenas de pessoas fosse bem atendidas durante todo o evento.

O pastor titular da igreja, Renato Galvão de Paula, destacou a importância da ação para cumprir a missão da igreja de servir às pessoas. "Nosso propósito foi mostrar o amor de Deus através de atitudes concretas. Mais do que entregar roupas, queremos levar esperança, acolhimento e a mensagem de salvação. Ficamos muito felizes em ver tantas famílias participando e sendo alcançadas pela Palavra de Deus, com roupas e alimentos. Agradecemos a todos que contribuíram para que esse trabalho fosse realizado com tanto carinho", afirmou o pastor Renato.

A organização mobilizou toda a igreja. Participaram ativamente da ação os grupos missionários, a liderança, o diaconato e diversos voluntários, que atuaram desde a arrecadação e organização das doações até o atendimento ao público, preparo das atividades e apoio durante toda a programação.

O evento também contou com importante apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social que colaborou com o empréstimo dos brinquedos utilizados no espaço kids, proporcionando momentos de lazer para as crianças, enquanto o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) realizou a interdição da rua, garantindo mais segurança para participantes e voluntários durante toda a realização da ação.

Para a diretoria da igreja, o êxito do Cabide do Bem demonstra que, quando fé, voluntariado e solidariedade caminham juntos, é possível transformar vidas e fortalecer o compromisso cristão de servir ao próximo.