Cabo Mariano recebe escolta e homenagem de amigos em Aquidauana

PM foi homenageado / Fotos Samara Oliveira / João Éric - O Pantaneiro

Na noite desta sexta-feira,01, o Cabo Mariano, integrante do Grupo Especial Tático de Ações Motorizadas (GETAM) do 7º Batalhão da Polícia Militar, foi calorosamente recebido por amigos e familiares após receber alta hospitalar. A homenagem aconteceu após um acidente durante uma operação de apoio a uma perseguição que resultou em prisão na última terça-feira.

O incidente ocorreu quando Mariano, juntamente com os demais membros da guarnição do GETAM, se deslocava para prestar apoio em uma operação. O acidente aconteceu em um cruzamento na Vila Santa Terezinha, culminando em fraturas no ombro e em uma das pernas do Cabo Mariano.

Imediatamente após o ocorrido, Mariano foi transferido para Campo Grande, onde passou por procedimentos cirúrgicos para tratar as lesões. O empenho da equipe médica e o apoio constante dos amigos e familiares foram fundamentais para o processo de recuperação do policial.

Após alguns dias de internação, o Cabo Mariano recebeu alta hospitalar, e a notícia foi celebrada por seus colegas de farda. Em uma demonstração de solidariedade e companheirismo, os amigos de serviço realizaram uma emocionante escolta da ambulância até a residência de Mariano. Ao chegarem, familiares e demais amigos já aguardavam ansiosos para recebê-lo de volta ao convívio familiar.

O momento de reencontro foi marcado por emoção e alegria, evidenciando o espírito de união que permeia a corporação policial. O Cabo Mariano expressou sua gratidão pela dedicação e apoio recebidos ao longo do período de recuperação e reafirmou seu compromisso com o serviço à comunidade.

Também há mensagens de apoio nas redes sociais, demonstrando reconhecimento pela bravura e comprometimento do Cabo Mariano e de toda a equipe do GETAM. O Cabo Mariano agora segue em processo de reabilitação, contando com o carinho e apoio de seus entes queridos e da comunidade que reconhece e valoriza a dedicação dos profissionais que arriscam suas vidas em prol da segurança pública.

Veja mais fotos: