Cachorrinho Benji desaparece em Aquidauana e aflige donos

Benji com os tutores / Reprodução

O cachorrinho Benji, de 10 anos de vida, sumiu em Aquidauana no último domingo (27) e os donos deles, incluindo uma criança, estão desesperados à procura do animal.



Segundo informações, o cachorro de estimação foi visto a última vez na Praça da Igreja Matriz de Aquidauana.



A família divulgou quem os filhos choram de preocupação com Benji.



Quem tiver informações procure a Gisela pelo número 67- 99261-6361.