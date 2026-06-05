Cachorro cai em poço de 15 metros e é resgatado por equipe de bombeiros de Aquidauana

Operação mobilizou uma guarnição especializada do Corpo de Bombeiros de Aquidauana / Divulgação

Cachorro foi resgatado com vida, na manhã desta quinta-feira (04), após cair em um poço desativado, com cerca de 15 metros de profundidade, no distrito de Taunay, localizado a aproximadamente 56 quilômetros de Aquidauana. A operação mobilizou uma guarnição especializada do Corpo de Bombeiros do município, que utilizou técnicas de salvamento para retirar o animal em segurança.

De acordo com informações repassadas pelos militares, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o cão estava preso em um antigo poço utilizado como fossa. A estrutura se encontrava coberta por madeiras e telhas colocadas de forma improvisada.

Após a avaliação dos riscos, os militares montaram um sistema de resgate empregando técnicas de salvamento em altura e terrestre. Por conta da profundidade do local e das dificuldades de acesso, foi necessário utilizar um sistema de multiplicação de força, que garantiu condições seguras para a descida e a retirada do animal.

Durante os trabalhos, os bombeiros verificaram que o cachorro permanecia apoiado sobre materiais acumulados no interior da fossa, fator que impediu que ele afundasse. Apesar do tempo em que permaneceu preso, o animal apresentava apenas sinais de cansaço e não possuía ferimentos aparentes provocados pela queda.

Concluída a operação, o cão foi entregue à solicitante em segurança. A ocorrência finalizou sem intercorrências e sem a necessidade de atendimento veterinário emergencial.