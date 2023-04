Calor dá trégua e próximos dias serão mais frescos e com chuva

O Pantaneiro

Os próximos dias podem não ser propícios para secar roupas no varal, lavar o carro, dar banho no Pet ou realizar qualquer outra atividade que necessite de um dia de sol. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão do tempo para as cidades de Aquidauana e Anastácio nos próximos dias não é boa para aqueles que preferem dias ensolarados.

A chuva que já deu sinal na noite do dia 13 de abril, para sexta-feira, 14, anunciou que os próximos dias poderão ser mais úmidos e as temperaturas mais amenas ou até mesmo mais frias para os mais sensíveis à mudança do tempo.

A partir deste sábado, dia 15, até a próxima quarta-feira, 19, os meteorologistas indicam temperaturas oscilando entre máximas e mínimas entre 29 °C e 20 °C ao longo do dia. Apenas no domingo, 16, a máxima prevista será de 30 °C. Pela previsão, as chuvas nesse período podem cair ao longo do dia, fazendo com que os cidadãos menos resistentes a essas oscilações retirem o casaco do guarda-roupas.

E para saber como o Aquidauanense reage, se gosta mais dos dias de sol ou de chuva, O Pantaneiro foi à rua realizar uma enquete com a população.

“Fazer o quê? Tem que aguentar. Eu passo muito frio, eu gosto do tempo quente”, confessa o aposentado Arino de Moraes, aposentado e morador de Aquidauana há 60 anos.

Já para Elza Rosa de Oliveira, “o frio é bem melhor para comer, dormir, tudo. Até mesmo para você tomar uma coisinha quente, é ótimo”, afirma a idosa que mora em Aquidauana há 40 anos.

Insistindo na enquete a equipe de O Pantaneiro, seguiu pelas ruas da cidade, perguntando à população se ela gostava mais de frio ou de calor. Interessada na enquete, todos queriam responder como fez o pedreiro aquidauanense Nelson Manoel Rodrigues, 57. “Eu prefiro calor por causa da construção, é bem melhor para a gente. O frio exige muita roupa, então fica meio enrolado, o calor é melhor”.

Outro morador que prefere o calor é o sorveteiro José Isídio, 69 anos, que explica porque prefere o calor: "você sai, você pode tomar um banho, veste uma roupa. No frio não, você está encasacado, usa um monte de roupa, tudo ali atrapalhando”.

O entrevistado José Messias de França, 56, mostrou estar no meio-termo com tendência ao frio. “É médio. Mais calor, mais frio”.

Já para o advogado Edson Neto, 26, a preferência é o "calor, porque frio ninguém merece. O Pantaneiro está acostumado com a temperatura nas alturas e afirma que: “com dez graus a gente já está morrendo. Nosso tereré combina com calor”.

Ao fim, o que a equipe de O Pantaneiro pode perceber é que a preferência ficou equilibrada. Dessa forma, nos próximos dias, quando a previsão anuncia chuva, vai ter gente satisfeita, mas outros estão com saudade dos dias mais quentes.

Confira a enquete no vídeo.