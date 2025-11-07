Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

Semana encerra sem previsão de chuva
Arquivi/ O Pantaneiro
A sexta-feira (7) será de calor elevado e tempo estável em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima pode chegar a 40°C, com céu parcialmente nublado a encoberto, mas sem previsão de chuva.
De acordo com o Inmet, o clima seco e as altas temperaturas predominam em boa parte da região, diferentemente dos últimos dias, que registraram pancadas de chuva isoladas.
O instituto orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar os cuidados com crianças e idosos durante o período de calor intenso
