Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

A sexta-feira (7) será de calor elevado e tempo estável em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima pode chegar a 40°C, com céu parcialmente nublado a encoberto, mas sem previsão de chuva.



De acordo com o Inmet, o clima seco e as altas temperaturas predominam em boa parte da região, diferentemente dos últimos dias, que registraram pancadas de chuva isoladas.



O instituto orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar os cuidados com crianças e idosos durante o período de calor intenso

