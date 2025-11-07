Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:58

Buscar

Últimas notícias
X
Sem chuva

Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

Semana encerra sem previsão de chuva

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 07:10

Atualizado em 07/11/2025 às 08:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivi/ O Pantaneiro

A sexta-feira (7) será de calor elevado e tempo estável em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima pode chegar a 40°C, com céu parcialmente nublado a encoberto, mas sem previsão de chuva.

De acordo com o Inmet, o clima seco e as altas temperaturas predominam em boa parte da região, diferentemente dos últimos dias, que registraram pancadas de chuva isoladas.

O instituto orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar os cuidados com crianças e idosos durante o período de calor intenso

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

• IFMS Aquidauana realiza Festival de Arte e Cultura nesta sexta-feira

• Aquidauana realiza 1º Torneio Aberto de Futebol de Mesa em novembro

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Prefeitura e Câmara promovem audiência pública sobre PPA e LOA

Prodígio

Atleta de Aquidauana vai representar o Brasil no Pan de Judô no Peru

Oportunidade

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Aquidauana tem previsão de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Publicidade

Luto

Comunidade indígena lamenta falecimento de adolescente de 14 anos

ÚLTIMAS

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região

Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo