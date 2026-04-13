Calor e altas temperaturas marcam a segunda-feira em Aquidauana

Termômetros podem chegar aos 34°C durante a tarde; pancadas de chuva são esperadas ao longo do dia, com abertura de sol à noite
O Pantaneiro
A segunda-feira (13 de abril) amanheceu com tempo instável em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia será marcado por pancadas de chuva e temperaturas elevadas, com máxima prevista de 34°C e mínima de 23°C.
As primeiras horas do dia registraram temperaturas em torno de 23°C, com céu encoberto e possibilidade de chuva fraca desde a manhã. No período da tarde, os termômetros podem atingir a máxima de 34°C, com previsão de chuva ao longo de todo o dia.
A previsão indica que a segunda-feira terá predomínio de céu nublado, com aberturas de sol apenas no período noturno . A chance de precipitação é significativa, com acumulado estimado em até 18 mm ao longo do dia.
Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção leste e nordeste, com velocidade inferior a 10 km/h.
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