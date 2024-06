Calor e baixa umidade devem predominar essa semana em Aquidauana

Governo de MS

Calor e aquele tempo seco devem predominar essa semana em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima chegará a 33ºC enquanto a umidade relativa do ar coloca todos em alerta, pois pode chegar a 20%.



Segundo o instituto, na terça-feira (11), os termômetros devem oscilar entre 20ºC e 33ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 65% e 25%.



O dia seguinte, quarta-feira (12), a temperatura varia entre 19ºC e 32ºC com umidade do ar que pode ir de 60% a 25%. O que chama a atenção é que pode surgir uma névoa seca durante o dia.



A quinta-feira (13), a mínima não deve ficar abaixo de 20ºC enquanto a temperatura máxima pode atingir 33%. A população deve ficar em alerta a partir deste dia já que a umidade relativa do ar pode chegar a 20%.



A mesma temperatura está prevista para a sexta-feira (14). Inclusive, o mesmo alerta de baixa umidade do ar.



Vale lembrar que, por enquanto não há previsão de chuva para a semana o que, preocupa ainda mais considerando a baixa umidade do ar.



Estado



A previsão do tempo para a semana em Mato Grosso do Sul indica tempo estável com sol e poucas nuvens, de acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento e do Clima de MS). Esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens, favorecendo o tempo quente e seco no Estado.



Devido a presença do ar seco são esperadas altas amplitudes térmicas, que é diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia.



As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, com valores entre 14°C a 18°C e as máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 30°C a 36°C. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% a 35%, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira e norte do Estado.



"Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes", afirmou a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.



As condições meteorológicas previstas, tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais, e recomenda-se que a população não ateie fogo (em vegetação ou outros materiais) em nenhuma situação.



Entre hoje (10) e quinta-feira (13) a previsão indica tempo firme, com sol e poucas nuvens. São previstas mínimas entre 17°C e 20°C e máximas entre 29°C e 33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste, espera-se mínimas entre 19°C e 23°C e máximas entre 33°C e 36°C. Para as regiões norte e bolsão, espera-se mínimas entre 14°C e 17°C e máximas entre 31°C e 35°C.



E em Campo Grande são esperadas mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 29°C a 31°C. Os ventos devem registrar velocidade entre 40 km/h a 60 km/h.