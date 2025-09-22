Calor e chuvas irregulares marcam a primavera de 2025 em Aquidauana e Anastácio

Nova estação começa nesta segunda-feira
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana
A primavera de 2025 chegou a Mato Grosso do Sul com a previsão de calor acima da média histórica e chuvas irregulares. O fim do inverno já registrava altas temperaturas, com a máxima de 40,8°C em Aquidauana.
Apesar de a nova estação ser considerada chuvosa, a precipitação será distribuída de forma irregular no Estado. Meteorologistas preveem que, em grande parte de Mato Grosso do Sul, as chuvas devem variar entre 400 e 500 milímetros, enquanto na região noroeste a variação ficará entre 300 e 400 milímetros.
Segundo as previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma frente fria deve derrubar as temperaturas na primeira semana da primavera. No entanto, o calor deve retornar gradualmente nos dias seguintes.
O cenário de temperaturas elevadas também é um alerta para o risco de incêndios. A combinação de calor intenso e umidade relativa do ar baixa, especialmente no sudoeste e extremo oeste do estado, pode aumentar o risco de queimadas.
