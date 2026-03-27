Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 09:02

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

Calor e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana, prevÃª Inmet

As temperaturas devem variar entre 22Â°C nas primeiras horas do dia e alcanÃ§ar atÃ© 34Â°C durante a tarde

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 27/03/2026 Ã s 07:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica um dia de calor e instabilidade climática no município, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas devem variar entre 22°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 34°C durante a tarde. O céu permanece com muitas nuvens ao longo do período, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva.

De acordo com o Inmet, há também possibilidade de trovoadas isoladas, o que exige atenção da população, especialmente em áreas abertas ou durante deslocamentos.

A recomendação é que os moradores se mantenham atentos às mudanças rápidas no tempo e, sempre que possível, evitem exposição durante as tempestades.

Leia TambÃ©m

â€¢ Motociclista fica ferido em colisÃ£o com carro em Aquidauana

â€¢ Projeto MÃ£e Coruja Ã© iniciado no CRAS I em Aquidauana

â€¢ Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

Luto

Morador de Aquidauana, Antonino JoÃ£o Machado morre aos 102 anos

Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Aquidauana recebe dispositivos de tecnologia assistida para usuÃ¡rios do SUS

Cinema Itinerante leva sessÃµes gratuitas a bairros de Aquidauana nesta semana

Profissionais de saÃºde de Aquidauana recebem capacitaÃ§Ã£o da prefeitura

SaÃºde

Profissionais de saÃºde de Aquidauana recebem capacitaÃ§Ã£o da prefeitura

Publicidade

Cidadania

Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

ÃšLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio acumulado em R$ 17 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

Cidadania

AnastÃ¡cio inaugura Tenda LilÃ¡s para acolhimento e orientaÃ§Ã£o a mulheres

EspaÃ§o itinerante oferecerÃ¡ atendimento psicossocial, orientaÃ§Ã£o jurÃ­dica e rodas de conversa em eventos do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo