Calor e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana, prevÃª Inmet

As temperaturas devem variar entre 22Â°C nas primeiras horas do dia e alcanÃ§ar atÃ© 34Â°C durante a tarde
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica um dia de calor e instabilidade climática no município, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As temperaturas devem variar entre 22°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 34°C durante a tarde. O céu permanece com muitas nuvens ao longo do período, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva.
De acordo com o Inmet, há também possibilidade de trovoadas isoladas, o que exige atenção da população, especialmente em áreas abertas ou durante deslocamentos.
A recomendação é que os moradores se mantenham atentos às mudanças rápidas no tempo e, sempre que possível, evitem exposição durante as tempestades.
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