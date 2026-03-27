Calor e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana, prevÃª Inmet

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica um dia de calor e instabilidade climática no município, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



As temperaturas devem variar entre 22°C nas primeiras horas do dia e alcançar até 34°C durante a tarde. O céu permanece com muitas nuvens ao longo do período, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva.



De acordo com o Inmet, há também possibilidade de trovoadas isoladas, o que exige atenção da população, especialmente em áreas abertas ou durante deslocamentos.



A recomendação é que os moradores se mantenham atentos às mudanças rápidas no tempo e, sempre que possível, evitem exposição durante as tempestades.