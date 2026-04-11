Acessibilidade

11 de Abril de 2026 • 10:10

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Calor e possibilidade de chuva marcam o tempo neste sábado em Aquidauana

Assim como hoje, há previsão de chuva neste domingo a região

Redação

Publicado em 11/04/2026 às 05:31

Atualizado em 11/04/2026 às 05:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo em Aquidauana / Você Repórter

O sábado (11) será de calor e tempo abafado em Aquidauana. De acordo com dados do site Climatempo, a temperatura deve chegar a aproximadamente 32°C ao longo do dia.

A previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu parcialmente encoberto. Apesar do calor predominante, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva em alguns pontos da cidade, principalmente entre a tarde e a noite.

A mínima prevista fica em torno de 23°C, o que contribui para a sensação de tempo abafado desde as primeiras horas do dia.

Mesmo sem previsão de chuva contínua, o clima instável exige atenção da população, já que as pancadas podem ocorrer de forma isolada e rápida, típicas desta época do ano.

A orientação é que moradores se mantenham hidratados por conta do calor e fiquem atentos a mudanças no tempo ao longo do dia.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

Meteorologia

Sexta-feira terá chuva pela manhã e abertura de sol à tarde em Aquidauana

Educação

Palestra aborda planejamento estratégico para empreendedores em Aquidauana

Aquidauana entrega veículo reformado para ações de zoonoses

Feira da Estação agita Aquidauana neste sábado com shows, gastronomia e entrada gratuita

Grupo de apoio em Aquidauana oferece apoio a pacientes com Parkinson

Investimento

Aquidauana entrega veículo reformado para ações de zoonoses

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

ÚLTIMAS

Saúde

Projeto Olhar Renovado realiza medição e escolha de óculos de grau gratuitos em Anastácio

Ação aconteceu na ESF Arapongas nesta sexta-feira, dia10, em iniciativa atende pacientes do SUS com recursos próprios do município

COMEMORAÇÃO

Noite de festa com show nacional, Nioaque comemora 177 anos

Abertura do 2° Shopping Show Rural reuniu autoridades, rodeio e grande show da dupla João Bosco e Vinícius

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo