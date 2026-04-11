Calor e possibilidade de chuva marcam o tempo neste sábado em Aquidauana

Assim como hoje, há previsão de chuva neste domingo a região
Tempo em Aquidauana / Você Repórter
O sábado (11) será de calor e tempo abafado em Aquidauana. De acordo com dados do site Climatempo, a temperatura deve chegar a aproximadamente 32°C ao longo do dia.
A previsão indica sol entre muitas nuvens, com períodos de céu parcialmente encoberto. Apesar do calor predominante, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva em alguns pontos da cidade, principalmente entre a tarde e a noite.
A mínima prevista fica em torno de 23°C, o que contribui para a sensação de tempo abafado desde as primeiras horas do dia.
Mesmo sem previsão de chuva contínua, o clima instável exige atenção da população, já que as pancadas podem ocorrer de forma isolada e rápida, típicas desta época do ano.
A orientação é que moradores se mantenham hidratados por conta do calor e fiquem atentos a mudanças no tempo ao longo do dia.
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