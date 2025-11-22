Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:02

Meteorologia

Calor e sol dominam o sábado em Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 22/11/2025 às 07:34

Atualizado em 22/11/2025 às 07:36

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Aquidauana e Anastácio devem enfrentar um dia de calor intenso e predominância do sol. A manhã já começa aquecida e segue com subida constante da temperatura, alcançando o ápice ao redor de 37 °C por volta do meio-dia e início da tarde. O céu tende a manter-se ensolarado, com poucas nuvens entrando apenas no período da tarde, oferecendo pouco alívio em termos de ventilação ou sombra.

A tarde seguirá com calor persistente, com máximas entre 35 °C e 37 °C, sensação térmica possivelmente mais elevada em momentos de sol direto. A partir do fim da tarde, a temperatura começa a diminuir gradualmente, chegando a cerca de 30 °C por volta das 19h, e para aproximadamente 28 °C às 20h.

Para quem vai aproveitar o dia: o melhor momento para atividades externas é cedo, antes que o calor fique extremo. Evite exposição prolongada ao sol no pico da temperatura, entre 11h e 15h, e mantenha hidratação adequada, use roupas leves, chapéu, protetor solar e busque áreas com sombra sempre que possível. No fim do dia, já é mais seguro circular externamente, pois a intensidade do calor cai gradualmente.

Em resumo, o sábado será marcado por calor forte, céu aberto e poucas nuvens cenário ideal para quem gosta de dias ensolarados, mas que exige cuidados extras devido à alta temperatura.

Entre em nosso grupo