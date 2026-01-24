Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Especialistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, como o uso de protetor solar e a ingestão frequente de água.
Aquidauana terá um dia típico de verão nesta quarta-feira, com predomínio de sol e temperaturas elevadas. Os termômetros devem registrar mínima de 22°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C ao longo da tarde.
Não há previsão de chuva, o que mantém o tempo firme durante todo o dia. A combinação de calor intenso e baixa nebulosidade exige atenção especial com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes.
Com o clima seco e estável, o dia favorece atividades ao ar livre, mas especialistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, como o uso de protetor solar e a ingestão frequente de água.
