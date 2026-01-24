Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026 • 09:35

Verão

Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Especialistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, como o uso de protetor solar e a ingestão frequente de água.

Redação

Publicado em 24/01/2026 às 08:18

Atualizado em 24/01/2026 às 08:20

Você Repórter

Aquidauana terá um dia típico de verão nesta quarta-feira, com predomínio de sol e temperaturas elevadas. Os termômetros devem registrar mínima de 22°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode chegar aos 35°C ao longo da tarde.

Não há previsão de chuva, o que mantém o tempo firme durante todo o dia. A combinação de calor intenso e baixa nebulosidade exige atenção especial com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes.

Com o clima seco e estável, o dia favorece atividades ao ar livre, mas especialistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, como o uso de protetor solar e a ingestão frequente de água.

ÚLTIMAS

Trânsito

Portaria do Detran de MS estabelece novas regras para exames práticos

Com a nova regulamentação, o candidato passa a poder perder até 10 pontos, sendo a classificação dos erros alinhada às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro

Infraestrutura

Prefeito de Bonito supervisiona trabalhos após alagamento em cruzamento

As ações fazem parte do compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana

