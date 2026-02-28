Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Temperaturas devem ficar acima dos 30° a maior parte do dia no fim de semana
Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter
O sábado será de tempo firme e muito calor em Aquidauana. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para hoje, e os termômetros devem atingir aproximadamente 34°C nas horas mais quentes da tarde.
O dia começou com céu aberto e poucas nuvens, cenário que deve predominar ao longo de todo o período. A combinação de sol forte e temperaturas elevadas reforça a sensação de calor intenso, típica desta época do ano na região.
Especialistas recomendam atenção redobrada com a exposição ao sol, principalmente entre 10h e 16h, quando a radiação ultravioleta costuma ser mais intensa. A orientação é manter a hidratação, utilizar protetor solar e evitar atividades físicas prolongadas sob o sol forte.
Tendência para amanhã
Para este domingo, a previsão indica continuidade do tempo seco. Segundo o Climatempo, também não há expectativa de chuva, e as temperaturas devem permanecer elevadas, com máximas novamente próximas dos 34°C.
Com isso, o fim de semana em Aquidauana será marcado por sol predominante, calor e ausência de precipitações, cenário favorável para atividades ao ar livre, desde que sejam tomados os cuidados necessários com o calor.
