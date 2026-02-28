Acessibilidade

28 de Fevereiro de 2026 • 11:41

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Temperaturas devem ficar acima dos 30° a maior parte do dia no fim de semana

Redação

Publicado em 28/02/2026 às 08:26

Atualizado em 28/02/2026 às 08:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter

O sábado será de tempo firme e muito calor em Aquidauana. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para hoje, e os termômetros devem atingir aproximadamente 34°C nas horas mais quentes da tarde.

O dia começou com céu aberto e poucas nuvens, cenário que deve predominar ao longo de todo o período. A combinação de sol forte e temperaturas elevadas reforça a sensação de calor intenso, típica desta época do ano na região.

Especialistas recomendam atenção redobrada com a exposição ao sol, principalmente entre 10h e 16h, quando a radiação ultravioleta costuma ser mais intensa. A orientação é manter a hidratação, utilizar protetor solar e evitar atividades físicas prolongadas sob o sol forte.

Tendência para amanhã

Para este domingo, a previsão indica continuidade do tempo seco. Segundo o Climatempo, também não há expectativa de chuva, e as temperaturas devem permanecer elevadas, com máximas novamente próximas dos 34°C.

Com isso, o fim de semana em Aquidauana será marcado por sol predominante, calor e ausência de precipitações, cenário favorável para atividades ao ar livre, desde que sejam tomados os cuidados necessários com o calor.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Hospital Funrural de Aquidauana passará a ter Pronto Atendimento 24 horas

Susto

Princípio de incêndio em bistrô mobiliza Bombeiros e PM em Aquidauana

Meio ambiente

Bombeiros capturam sucuri de 5 metros no bairro Aeroporto em Aquidauana

Animal foi encontrado em curso d'água próximo a residências e atraiu curiosos; serpente foi solta em local seguro

Saúde

Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

Publicidade

Economia

Mulheres de Aquidauana participam do Delas Day 2026 em Campo Grande

ÚLTIMAS

Transparência

Anastácio realiza audiência de prestação de contas da Saúde

A apresentação ocorreu no Plenário "Sales de Arruda Braga", na Câmara de Vereadores do município.

Avanço

Recuperação de ponte na MS-345 altera tráfego para Bonito

A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo