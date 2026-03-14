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Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Diferentemente da maioria das regiÃµes do paÃ­s, nÃ£o hÃ¡ previsÃ£o de chuva

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 14/03/2026 Ã s 07:22

Atualizado em 14/03/2026 Ã s 07:39

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O Pantaneiro

O sábado será de calor e tempo estável em Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. De acordo com o site Climatempo, a previsão indica temperaturas variando entre 24°C e 33°C, com predomínio de sol e sem previsão de chuva ao longo do dia.

A manhã começou com temperaturas mais amenas, próximas dos 24°C. Ao longo do dia, o calor ganha intensidade e os termômetros devem se aproximar dos 33°C durante a tarde, período em que a sensação térmica tende a ser mais elevada devido à forte incidência solar.

Apesar de o mês de março ser tradicionalmente marcado por pancadas de chuva na região Centro-Oeste, o tempo em Aquidauana deve permanecer firme neste sábado, favorecendo atividades ao ar livre e o movimento nas ruas da cidade.

Enquanto isso, grande parte do Brasil deve registrar volumes significativos de chuva, especialmente em áreas do Sul, Sudeste e Norte, onde a atuação de áreas de instabilidade mantém o risco de temporais e pancadas ao longo do dia.

Em Aquidauana, no entanto, o cenário é diferente: o sábado será típico de verão, com calor, períodos de céu parcialmente nublado e tempo seco, sem expectativa de precipitações.

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