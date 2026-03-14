Calor e tempo firme marcam o dia em Aquidauana

Diferentemente da maioria das regiÃµes do paÃs, nÃ£o hÃ¡ previsÃ£o de chuva
O Pantaneiro
O sábado será de calor e tempo estável em Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. De acordo com o site Climatempo, a previsão indica temperaturas variando entre 24°C e 33°C, com predomínio de sol e sem previsão de chuva ao longo do dia.
A manhã começou com temperaturas mais amenas, próximas dos 24°C. Ao longo do dia, o calor ganha intensidade e os termômetros devem se aproximar dos 33°C durante a tarde, período em que a sensação térmica tende a ser mais elevada devido à forte incidência solar.
Apesar de o mês de março ser tradicionalmente marcado por pancadas de chuva na região Centro-Oeste, o tempo em Aquidauana deve permanecer firme neste sábado, favorecendo atividades ao ar livre e o movimento nas ruas da cidade.
Enquanto isso, grande parte do Brasil deve registrar volumes significativos de chuva, especialmente em áreas do Sul, Sudeste e Norte, onde a atuação de áreas de instabilidade mantém o risco de temporais e pancadas ao longo do dia.
Em Aquidauana, no entanto, o cenário é diferente: o sábado será típico de verão, com calor, períodos de céu parcialmente nublado e tempo seco, sem expectativa de precipitações.
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Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
EducaÃ§Ã£o
A incorporaÃ§Ã£o de materiais pedagÃ³gicos especÃficos, respeitando as particularidades linguÃsticas culturais e sociais dos povos indÃgenas
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