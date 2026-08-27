Calor e tempo seco marcam previsão para Aquidauana nesta quinta

Previsão indica estabilidade no tempo em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Em pleno inverno, Aquidauana deve ter uma quinta-feira (27) de calor intenso, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. O município também está sob alerta por conta da grande amplitude térmica.

Não há previsão de novas chuvas, após a instabilidade que se estendeu por toda a quarta-feira (26). O dia deve ser marcado por sol entre algumas nuvens. A condição deve permanecer semelhante durante a manhã e a tarde, enquanto a noite terá ligeira nebulosidade.

A umidade relativa do ar varia entre 33% e 75%, com os menores índices previstos durante o período mais quente do dia.

Os ventos devem soprar de leste, com velocidade média de nove quilômetros por hora, mas com rajadas que podem chegar a 48 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h57 e se põe às 17h32. A lua está na fase crescente.