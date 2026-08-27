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Meteorologia

Calor e tempo seco marcam previsão para Aquidauana nesta quinta

Climatempo não prevê chuva ao longo do dia; no entanto, população deve ficar alerta por conta da velocidade dos ventos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 07:14

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Previsão indica estabilidade no tempo em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Em pleno inverno, Aquidauana deve ter uma quinta-feira (27) de calor intenso, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. O município também está sob alerta por conta da grande amplitude térmica.

Não há previsão de novas chuvas, após a instabilidade que se estendeu por toda a quarta-feira (26). O dia deve ser marcado por sol entre algumas nuvens. A condição deve permanecer semelhante durante a manhã e a tarde, enquanto a noite terá ligeira nebulosidade.

A umidade relativa do ar varia entre 33% e 75%, com os menores índices previstos durante o período mais quente do dia.

Os ventos devem soprar de leste, com velocidade média de nove quilômetros por hora, mas com rajadas que podem chegar a 48 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h57 e se põe às 17h32. A lua está na fase crescente.

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