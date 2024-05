Calor em excesso exige proteção extra no feriado do aquidauanense

Altas temperaturas se tornam uma preocupação para muitas pessoas. O calor intenso pode trazer desconforto e até mesmo representar riscos para a saúde. Por isso, é importante adotar medidas para se proteger durante os dias mais quentes. Aqui estão algumas dicas:

1. Hidratação Adequada: Beber bastante água é fundamental para evitar a desidratação. Mantenha-se sempre hidratado, mesmo se não estiver com sede. Evite bebidas alcoólicas e com cafeína, que podem aumentar a desidratação.

2. Use Roupas Leves e Respiráveis: Opte por roupas leves, de cores claras e feitas de materiais naturais, como algodão e linho, que permitem a circulação do ar e ajudam a manter o corpo fresco.

3. Proteção Solar: Use protetor solar com fator de proteção adequado para o seu tipo de pele e aplique-o generosamente cerca de 30 minutos antes de sair ao sol. Não se esqueça de reaplicar a cada duas horas, especialmente se estiver suando ou nadando.

4. Evite Exposição ao Sol nas Horas Mais Quentes: Procure ficar na sombra durante as horas mais quentes do dia, geralmente entre 10h e 16h. Se precisar sair ao sol, use chapéu, óculos de sol e roupas que protejam a pele.

5. Refresque-se com Banhos e Ventiladores: Tome banhos frequentes para refrescar o corpo e use ventiladores ou ar condicionado para manter o ambiente fresco em casa.

6. Alimentação Saudável: Opte por refeições leves e frescas, como saladas, frutas e alimentos ricos em água, como pepino e melancia. Evite alimentos pesados e de difícil digestão.

7. Pratique Atividades Físicas com Moderação: Evite exercícios físicos intensos ao ar livre durante as horas mais quentes do dia. Se precisar se exercitar, opte por horários mais frescos, como no início da manhã ou no final da tarde.

8. Mantenha-se Informado sobre Alertas de Calor: Esteja atento aos alertas de calor emitidos pelas autoridades locais e siga as orientações para proteger sua saúde e segurança.

Seguindo essas dicas simples, você pode aproveitar o feriado de 1º de Maio (Dia do Trabalhador) com mais conforto e segurança, garantindo que o calor intenso não atrapalhe suas atividades diárias. Lembre-se sempre de cuidar de si mesmo e dos outros, especialmente aqueles mais vulneráveis, como idosos e crianças.