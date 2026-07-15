Previsão indica máxima de 30°C nesta quarta-feira
A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas / O Pantaneiro
A quarta-feira (15) será de tempo firme em Aquidauana e região, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. De acordo com o Climatempo, as temperaturas continuam em elevação gradativa, embora as primeiras horas da manhã e o período da noite ainda mantenham o clima típico do inverno.
A previsão indica mínima de 15°C e máxima de 30°C, com céu aberto durante todo o dia. A tendência é de aquecimento no período da tarde, enquanto o amanhecer e a noite permanecem com temperaturas mais amenas.
Sem expectativa de chuva para o município, a umidade relativa do ar pode chegar a 78%, e os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade aproximada de 10 quilômetros por hora.
A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo seco e do aumento gradual das temperaturas durante as tardes.
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