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Meteorologia

Calor ganha força aos poucos, mas manhãs seguem amenas em Aquidauana

Previsão indica máxima de 30°C nesta quarta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/07/2026 às 07:18

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A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas / O Pantaneiro

A quarta-feira (15) será de tempo firme em Aquidauana e região, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. De acordo com o Climatempo, as temperaturas continuam em elevação gradativa, embora as primeiras horas da manhã e o período da noite ainda mantenham o clima típico do inverno.

A previsão indica mínima de 15°C e máxima de 30°C, com céu aberto durante todo o dia. A tendência é de aquecimento no período da tarde, enquanto o amanhecer e a noite permanecem com temperaturas mais amenas.

Sem expectativa de chuva para o município, a umidade relativa do ar pode chegar a 78%, e os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade aproximada de 10 quilômetros por hora.

A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo seco e do aumento gradual das temperaturas durante as tardes.

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