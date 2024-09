Calor intenso e baixa umidade: alerta para a população de Aquidauana

Monumento de Aquidauana

Aquidauana enfrenta uma semana marcada por temperaturas extremas e baixa umidade, segundo a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o calor dominando o cenário, os moradores devem redobrar os cuidados e se preparar para condições climáticas severas.

Na terça-feira (3), o termômetro deve marcar uma máxima de 41ºC e mínima de 20ºC. A umidade relativa do ar estará entre 10% e 30%, níveis que indicam um alerta para a população devido à condição crítica da umidade. O céu deve permanecer claro pela manhã, com aumento de nuvens à tarde e à noite. Não há previsão de chuvas, o que pode agravar ainda mais a sensação de calor.

A quarta-feira (4), promete uma temperatura similar, com máxima de 41ºC e mínima de 21ºC. A umidade relativa do ar oscilará entre 10% e 50%, mantendo a preocupação com a baixa umidade. A falta de precipitação continua a ser uma constante na previsão.

Para a quinta-feira (5), espera-se um ligeiro alívio com uma máxima de 40ºC e mínima de 21ºC. A umidade relativa do ar variará entre 20% e 70%. No entanto, a alta temperatura e a variabilidade na umidade continuam a representar desafios para a saúde e o conforto da população.

Encerrando a semana, a sexta-feira (6), será ainda mais quente, com a máxima chegando a 42ºC e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar, bastante variável, será entre 60% e 10%, o que poderá causar desconforto e elevar o risco de problemas relacionados à seca e ao calor extremo.

Diante desse cenário, é essencial que a população tome precauções para minimizar os efeitos do calor intenso. Hidratação constante, proteção contra a exposição solar e a manutenção de um ambiente fresco são medidas fundamentais para enfrentar essas condições adversas. Além disso, é importante estar atento a sinais de desidratação e esgotamento pelo calor, buscando assistência médica em caso de sintomas graves.

Acompanhe as atualizações meteorológicas e fique atento às orientações das autoridades locais para garantir a sua segurança e bem-estar durante essa semana de calor intenso.