Calor intenso e possibilidade de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A sexta-feira (6) será de calor forte em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar aos 40°C, indicando um dia de altas temperaturas no município.



Apesar do calor predominante, o céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, e há previsão de pancadas de chuva isoladas em alguns períodos. Esse tipo de condição indica que a chuva pode ocorrer de forma rápida e em áreas específicas da cidade.



A orientação é que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas de chuva podem ocorrer de forma repentina.