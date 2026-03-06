Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:38

Calor intenso e possibilidade de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 08:45

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A sexta-feira (6) será de calor forte em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 24°C, enquanto a máxima pode chegar aos 40°C, indicando um dia de altas temperaturas no município.

Apesar do calor predominante, o céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, e há previsão de pancadas de chuva isoladas em alguns períodos. Esse tipo de condição indica que a chuva pode ocorrer de forma rápida e em áreas específicas da cidade.

A orientação é que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas de chuva podem ocorrer de forma repentina.

