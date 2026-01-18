Calor intenso marca Aquidauana neste domingo

Você Repórter

O domingo (18) será de muito calor em Aquidauana. De acordo com o site Climatempo, as temperaturas devem variar entre 26 °C nas primeiras horas do dia e chegar aos 39 °C ao longo da tarde. Não há previsão de chuva, o que mantém o tempo firme em toda a região.

O calor já vem sendo sentido com força pelos moradores. No sábado, o termômetro da Praça dos Estudantes chegou a marcar 41 °C, reforçando a sequência de dias com temperaturas elevadas no município.

Com o tempo seco e o sol predominando, a orientação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. A previsão indica que o calor intenso deve continuar, mantendo Aquidauana sob influência de altas temperaturas neste início de semana.