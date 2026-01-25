Acessibilidade

25 de Janeiro de 2026 • 08:19

Tempo

Calor predomina em Aquidauana neste domingo

Apesar do dia ter amanhecido com nuvens, máximas podem chegar até 35°C

Redação

Publicado em 25/01/2026 às 05:32

Atualizado em 25/01/2026 às 05:59

O Pantaneiro

Aquidauana enfrenta mais um dia de calor intenso neste domingo. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas podem chegar aos 35°C, mantendo o padrão típico de verão na região.

Apesar de o dia ter começado com céu bastante nublado, não há possibilidade de chuva ao longo do dia. A tendência é de que as nuvens diminuam gradualmente, permitindo a abertura de sol e contribuindo para a elevação das temperaturas, principalmente no período da tarde.

Com o tempo seco e quente, a recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. A previsão indica que o calor deve seguir predominando, sem mudanças significativas nas condições do tempo nas próximas horas.

