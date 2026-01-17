Calor predomina em Aquidauana neste sábado

De acordo com a previsão, o dia será de sol predominante, com poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva ao longo do período.
Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter
Aquidauana (MS) terá um sábado marcado por tempo firme e temperaturas elevadas. De acordo com a previsão, o dia será de sol predominante, com poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva ao longo do período.
Os termômetros devem subir rapidamente desde as primeiras horas da manhã, com sensação de calor já no início do dia. À tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 35 °C, reforçando o cenário típico do verão na região do Pantanal sul-mato-grossense.
Com a ausência de chuvas, a umidade do ar tende a ficar mais baixa nos horários mais quentes, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. Especialistas recomendam o consumo frequente de água, o uso de protetor solar e roupas leves, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre.
O tempo seco e quente favorece a realização de eventos e deslocamentos na cidade, mas também pede cuidados com a saúde, principalmente de crianças e idosos. A previsão indica que o calor deve persistir até o início da noite, quando as temperaturas ficam mais amenas, proporcionando um fim de dia típico de verão em Aquidauana.
Gratidão
Esporte
Liga Esportiva detalha formato da 5ª Copa Aquidauana 2026
Copa Maria Tereza Ribeiro é lançada em Aquidauana
Confira as imagens do Lançamento da 5ª Copa Maria Tereza Alves Ribeiro
Sorte
Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47
Oportunidade
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS