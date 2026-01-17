Calor predomina em Aquidauana neste sábado

Tempo seco em Aquidauana / Você Repórter

Aquidauana (MS) terá um sábado marcado por tempo firme e temperaturas elevadas. De acordo com a previsão, o dia será de sol predominante, com poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva ao longo do período.

Os termômetros devem subir rapidamente desde as primeiras horas da manhã, com sensação de calor já no início do dia. À tarde, a temperatura máxima pode chegar aos 35 °C, reforçando o cenário típico do verão na região do Pantanal sul-mato-grossense.

Com a ausência de chuvas, a umidade do ar tende a ficar mais baixa nos horários mais quentes, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. Especialistas recomendam o consumo frequente de água, o uso de protetor solar e roupas leves, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

O tempo seco e quente favorece a realização de eventos e deslocamentos na cidade, mas também pede cuidados com a saúde, principalmente de crianças e idosos. A previsão indica que o calor deve persistir até o início da noite, quando as temperaturas ficam mais amenas, proporcionando um fim de dia típico de verão em Aquidauana.