Calorão persiste e máxima atinge 38ºC hoje em Aquidauana

Previsão de calor em MS / Divulgação

A sexta-feira (3) será mais um dia de calorão e sem chuvas em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Isso porque, a máxima prevista é de 38ºC. A mínima não fica abaixo de 23ºC.



Por hora, pelo Inmet, não há previsão de chuva para amenizar o calorão.



Agora, no fim de semana as “coisas” devem esquentar de verdade, já que, mesmo quando a onda de calor estava instalada no município a temperatura máxima não deixou a casa dos 30ºC. Porém, no sábado (4) a máxima pode atingir 40ºC.