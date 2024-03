Câmara aprova inclusão do Desafio do Paxixi no calendário de Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 26, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou a 7ª Sessão Ordinária, marcada por debates, indicações e a votação de projetos de lei relevantes.

A sessão contou com a presença dos parlamentares: Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; e os vereadores Professor Clériton Alvarenga (PSDB), Sargento Cruz (MDB), Wezer Lucarelli (PSDB), Tião Melo (SOLIDARIEDADE), Valter Neves (PSD) e Anderson Meireles (Sem Partido).

O presidente Nilson Pontim (PSDB) justificou sua mudança para o PSDB, elogiando a liderança do prefeito Odilon, altamente avaliado, e mencionando o convite feito pelo prefeito, pelo ex-governador Reinaldo Azambuja e pelo governador Eduardo Riedel. Ele destacou ações do PSDB em Aquidauana, como a futura revitalização da Lagoa Comprida.

Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal - Rhobson Lima

Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente, agradeceu o convite para se filiar ao PSDB, expressando entusiasmo por esta nova jornada no partido, com o objetivo de fortalecer e aprender.

Foi unanimemente aprovado o projeto de lei de Humberto Torres (PSDB), que institui o “Desafio Morro do Paxixi” no calendário de eventos esportivos do município de Aquidauana. Torres expressou sua gratidão pela aprovação do projeto, destacando a importância do evento para o turismo local.

Outra aprovação significativa foi a instituição do dia 17 de abril como o “Dia Municipal da Feirante Indígena”, uma iniciativa do vereador Tião Melo (Solidariedade), homenageando as feirantes indígenas de Aquidauana.

O vereador Professor Clériton (PSDB) falou sobre sua trajetória partidária, agradecendo ao Democratas e ao PP, e expressando otimismo com sua recente filiação ao PSDB.

Sargento Cruz (MDB) solicitou ao executivo a substituição de duas lâmpadas em postes na Rua Cândido Mariano, no Bairro Guanandy, visando melhorar a segurança pela maior iluminação.

Por fim, Anderson Meireles (Sem Partido) propôs ao departamento de trânsito um estudo para a construção de uma faixa elevada em frente ao CMEI Dona Mafalda, devido ao tráfego intenso e à alta velocidade dos veículos, visando garantir a segurança dos pedestres.