Câmara de Aquidauana confirma nova devolução de recursos para Investimentos em Saúde

Divulgação

Na noite de terça-feira (18), durante a Sessão Legislativa no Plenário Estevão Alves Corrêa, o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Nilson Pontim (PSDB), anunciou a devolução de R$ 400 mil do duodécimo ao Executivo municipal. Este aporte financeiro visa fortalecer os investimentos em saúde pública no município.



Repasses em 2024

Segundo Pontim, somente neste ano, a Câmara Municipal já repassou um total de R$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais) para os cofres da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Esses recursos estão destinados à finalização de importantes obras para a população, incluindo a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Izaura Baez, localizada no Residencial Cristóvão, no bairro Nova Aquidauana.



Investimentos em Saúde

A unidade de saúde na Nova Aquidauana passará por uma reforma completa e contará com uma Farmácia Municipal, que oferecerá medicamentos da cesta básica do SUS – Sistema Único de Saúde – aos pacientes da região. Este investimento é uma iniciativa crucial para melhorar a qualidade do atendimento e a estrutura dos serviços de saúde no município.



Agradecimentos e Colaboração

Durante a sessão, Nilson Pontim destacou a importância da colaboração com o prefeito Odilon Ribeiro, elogiando o compromisso do prefeito com a saúde do município. "Sem o apoio dos meus colegas vereadores, não seria possível realizar tudo isso. Estamos trabalhando juntos para construir uma cidade melhor para se viver," reforçou o presidente da Câmara.



Pontim também sublinhou a seriedade e transparência com que a Câmara tem tratado o dinheiro público, enfatizando a parceria com o Poder Executivo como um pilar essencial para o desenvolvimento de Aquidauana. "Nosso sentimento é de dever cumprido com a sociedade," finalizou.



Vereadores Participantes

O mandato atual da Câmara Municipal de Aquidauana inclui os vereadores Nilson Pontim, Reinaldo Kastanha, Humberto Torres, Chico Tavares, Professor Clériton, Sargento Cruz, Marquinhos Taxista, Wezer Lucarelli, Everton Romero, Sebastiãozinho do Taboco, Tião Melo, Valter Neves e Anderson Meireles. A colaboração entre os vereadores e o prefeito Odilon Ribeiro tem sido destacada como um fator determinante para os avanços e melhorias na cidade.



Em várias ocasiões, o prefeito Odilon Ribeiro expressou sua gratidão ao Legislativo pela parceria contínua e eficaz. A devolução de recursos e o investimento em saúde são apenas alguns exemplos de como a união entre os poderes pode resultar em benefícios significativos para a população de Aquidauana.