Câmara de Aquidauana define comissões para biênio 2023/2024

Após reunião na manhã desta quinta-feira (13), os 13 vereadores da Câmara de Aquidauana definiram as composições das oito comissões permanentes para o biênio 2023/2024.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o presidente da Casa de Leis, vereador Nilson Pontim informou que

"A Câmara se reuniu para a formação dessas comissões que são responsáveis pelos pareceres de projetos do Executivo e Legislativo. É importante realizar a definição ao início do ano, pois, temos o período de recesso e pode haver convocação extraordinária por parte do Executivo e temos de estar aptos a atender", disse o presidente.

O presidente da Casa afirmou ainda que todos os vereadores participam dessas comissões que são formadas em acordo com a proporcionalidade dos partidos. "A partir desse momento estamos aptos a receber qualquer projeto de lei para fazer as sessões, caso seja necessário."

Pontim afirma que a população deve ter conhecimento sobre cada parlamentar que está nas comissões, até para cobrar fiscalização ou eficácia do legislativo.

O vereador sargento Cruz (MDB) presidente da Comissão Permanente de Justiça, Redação e Eficácia Legislativa, disse ao O Pananeiro que irá trabalhar com harmonia e dedicação.

"Estamos assumindo a CCJ e iremos trabalhar alinhados a todos os vereadores, trabalhar com o Executivo e sempre pensando num bem maior para a população. Iremos buscar sempre o que for melhor para nossa população, e todos nós os 13 vereadores iremos trabalhar. Espero responder a altura dessa comissão trabalhando com harmonia e ouvindo a sociedade aquidauanense." Ouça a entrevista completa:

Ele disse que a cidade tem vários desafios entre eles questões de infraestrutura como asfalto na Vila Pinheiro e Vila São Pedro, a Parceria Público Privada de saneamento básico e busca de recursos em Brasília.

O vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil) foi escolhido para a presidência da comisssão de Economia, Finanças e Execução Orçamentária.

A CCJ e comissão de Finança são consideradas as mais importantes da Casa de Leis.

As Comissões Permanentes são órgãos técnicos compostos por grupos de cinco vereadores indicados para compô-las, por períodos de dois anos, com a incumbência de discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições, antes de sua votação em Plenário.

Veja como ficou a composição:

1 - Comissão permanente de Justiça, Redação e Eficácia legislativa.

Presidente: Vereador Sargento Cruz (MDB)

Vice-presidente: Vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil)

Relator: Vereador Everton Romero (PSDB)

Primeiro Suplente: Vereador Prof. Clériton (PP)

Segunda Suplente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

2- Comissão permanente de Obras públicas, Desenvolvimento urbano, Assuntos fundiário e Meio ambiente.

Presidente: Vereador Everton Romero (PSDB)

Vice-presidente: Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB)

Relator: Vereador Chico Tavares (PT)

Primeiro Suplente: Vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil)

Segundo Suplente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

3 - Comissão permanente de cidadania, direitos coletivos, direito do consumidor, direitos das mulheres, direitos da criança e do adolescente, direito da pessoa com deficiência e outros direitos difusos.

Presidente: Vereador Anderson Meireles (MDB)

Vice-presidente: Vereador Valter Neves (PSD)

Relator: Vereador Humberto Torres (PSDB)

Primeiro Suplente: Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB)

Segundo Suplente: Vereador Sargento Cruz (MDB)

4- Comissão permanente de Industria, Comércio, Agropecuária e Turismo

Presidente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

Vice-presidente: Vereador Anderson Meireles (MDB)

Relator: Vereador Everton Romero (PSDB)

Primeiro Suplente: Vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil)

Segundo Suplente: Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB)

5- Comissão permanente de Educação, Esporte e Cultura:

Presidente: Vereador Prof. Clériton (PP)

Vice-presidente: Vereador Chico Tavares (PT)

Relator: Vereador Sargento Cruz (MDB)

Primeiro Suplente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

Segundo Suplente: Vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil)

6 - Comissão permanente de Saúde e Assistência Social:

Presidente: Vereador Anderson Meireles (MDB)

Vice-presidente: Vereador Valter Neves (PSD)

Relator: Vereador Tião Melo (Solidariedade)

Primeiro Suplente: Vereador Prof. Clériton (PP)

Segundo Suplente: Vereador Sargento Cruz (MDB)

7- Comissão permanente de Economia, Finanças e Execução orçamentária:

Presidente: Vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil)

Vice-presidente: Vereador Prof. Clériton (PP)

Relator: Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB)

Primeiro Suplente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

Segundo Suplente: Vereador Everton Romero (PSDB)

8- Comissão permanente de Segurança Pública:

Presidente: Vereador Humberto Torres (PSDB)

Vice-presidente: Vereador Marquinhos Taxisita (PDT)

Relator: Vereador Sargento Cruz (MDB)

Primeiro Suplente: Vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB)

Segundo Suplente: Vereador Wezer Lucarelli (PSDB)

