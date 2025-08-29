Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 11:21

Política

Câmara entrega título de cidadão aquidauanense nesta sexta-feira

A honraria é concedida a pessoas que contribuíram de diferentes formas com o desenvolvimento social, econômico e cultural de Aquidauana

Da redação

Publicado em 29/08/2025 às 10:21

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana realiza nesta sexta-feira (29), às 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Aquidauanense, conforme a Lei Ordinária nº 2.388/2015.

A solenidade será presidida pelo vereador Everton Romero (PSDB), presidente da Câmara, com a participação dos demais parlamentares. Neste ano, 20 pessoas receberão a honraria, em reconhecimento a suas trajetórias e vínculos com o município.

Homenageados e vereadores proponentes

Janaína de Araújo Sant’Ana – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)

Meiriely Alves Gonçalves Fernandes – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)

Angélica de Andrade Arruda – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)

Raquel-ly Regis Barreto – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)

Elói Panachuki – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)

Nilson Carlos de Oliveira – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)

Nelson Trad Filho – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)

Gilmar França dos Santos – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)

Nilton Nunes Duarte – indicação do vereador Fred Frank (PT)

Gevair Ferreira Lima – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)

Pamela da Silva Mendonça Carpejani – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)

João Ramos Magalhães – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)

Nei Silva – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)

Aparecido Luiz de Oliveira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)

Rodnei Aparecido Pereira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)

Evaldo Sebastião da Costa Silva – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)

Helbert Franciano Costa Duarte – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)

José Jair Pereira Dias – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)

Ramão Jesus Ávalos – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)

Jamil Félix Naglis Neto – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)

Raimundo Vicente Ponciano de Araújo – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)

A honraria é concedida a pessoas que contribuíram de diferentes formas com o desenvolvimento social, econômico e cultural de Aquidauana.

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

