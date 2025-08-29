Câmara entrega título de cidadão aquidauanense nesta sexta-feira

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

A Câmara Municipal de Aquidauana realiza nesta sexta-feira (29), às 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Aquidauanense, conforme a Lei Ordinária nº 2.388/2015.



A solenidade será presidida pelo vereador Everton Romero (PSDB), presidente da Câmara, com a participação dos demais parlamentares. Neste ano, 20 pessoas receberão a honraria, em reconhecimento a suas trajetórias e vínculos com o município.



Homenageados e vereadores proponentes



Janaína de Araújo Sant’Ana – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)



Meiriely Alves Gonçalves Fernandes – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)



Angélica de Andrade Arruda – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)



Raquel-ly Regis Barreto – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)



Elói Panachuki – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)



Nilson Carlos de Oliveira – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)



Nelson Trad Filho – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)



Gilmar França dos Santos – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)



Nilton Nunes Duarte – indicação do vereador Fred Frank (PT)



Gevair Ferreira Lima – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)



Pamela da Silva Mendonça Carpejani – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)



João Ramos Magalhães – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)



Nei Silva – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)



Aparecido Luiz de Oliveira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)



Rodnei Aparecido Pereira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)



Evaldo Sebastião da Costa Silva – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)



Helbert Franciano Costa Duarte – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)



José Jair Pereira Dias – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)



Ramão Jesus Ávalos – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)



Jamil Félix Naglis Neto – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)



Raimundo Vicente Ponciano de Araújo – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)



A honraria é concedida a pessoas que contribuíram de diferentes formas com o desenvolvimento social, econômico e cultural de Aquidauana.

