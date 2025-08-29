Câmara entrega título de cidadão aquidauanense nesta sexta-feira

A honraria é concedida a pessoas que contribuíram de diferentes formas com o desenvolvimento social, econômico e cultural de Aquidauana
A Câmara Municipal de Aquidauana realiza nesta sexta-feira (29), às 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa, a sessão solene de entrega do Título de Cidadão Aquidauanense, conforme a Lei Ordinária nº 2.388/2015.
A solenidade será presidida pelo vereador Everton Romero (PSDB), presidente da Câmara, com a participação dos demais parlamentares. Neste ano, 20 pessoas receberão a honraria, em reconhecimento a suas trajetórias e vínculos com o município.
Homenageados e vereadores proponentes
Janaína de Araújo Sant’Ana – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)
Meiriely Alves Gonçalves Fernandes – indicação do vereador Everton Romero (PSDB)
Angélica de Andrade Arruda – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)
Raquel-ly Regis Barreto – indicação do vereador Renato Bossay Corrêa (PSD)
Elói Panachuki – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)
Nilson Carlos de Oliveira – indicação do vereador Nilson Pontim (PSDB)
Nelson Trad Filho – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)
Gilmar França dos Santos – indicação do vereador Genivaldo Montana (PSD)
Nilton Nunes Duarte – indicação do vereador Fred Frank (PT)
Gevair Ferreira Lima – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)
Pamela da Silva Mendonça Carpejani – indicação do vereador Wezer Lucarelli (PSDB)
João Ramos Magalhães – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)
Nei Silva – indicação do vereador Juraci Jesus (PP)
Aparecido Luiz de Oliveira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)
Rodnei Aparecido Pereira – indicação da vereadora Anna Saravy (PV)
Evaldo Sebastião da Costa Silva – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)
Helbert Franciano Costa Duarte – indicação do vereador Sargento Cruz (PP)
José Jair Pereira Dias – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)
Ramão Jesus Ávalos – indicação do vereador Marquinhos Taxista (PT)
Jamil Félix Naglis Neto – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)
Raimundo Vicente Ponciano de Araújo – indicação do vereador Valter Neves Barbosa (PP)
