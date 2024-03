Câmara de Aquidauana homenageia mulheres nesta quarta

O Pantaneiro

A Câmara Municipal de Aquidauana realiza nesta quarta-feira (27), uma sessão solene de entrega do ‘Prêmio Mulher que faz a diferença Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro’, às 19h, no Plenário Estevão Alves Corrêa.



O evento será conduzido pelo vereador Nilson Pontim, atual presidente do Poder Legislativo de Aquidauana.



A solenidade será aberta ao público e o convite é estendido à comunidade em geral.



A homenagem é concedida por meio da iniciativa dos parlamentares, conforme relação abaixo:



Nilson Pontim

Anna Carolina Kroll Leite Périgo;

Sônia Costa Corrêa;



Reinaldo Kastanha

Delci Gimenes Barroso Medina da Silva;

Maria Lúcia Casanova da Silva;



Humberto Torres

Carmen Malei Dahmer;

Meiriely Alves Gonçalves Fernandes;



Chico Tavares

Aparecida Lemos;

Hosana Marques Silva;



Anderson Meireles

Pastora Adriana dos Santos Rodrigues;

Pastora Maria de Fátima Coelho;



Everton Romero

Davilene Dias da Silva;

Sonia Sanches da Silva;



Marquinhos Taxista

Deise Pereira da Silva Lopes;

Zildete da Silva



Professor Clériton

Irene Maria da Silva;

Naína Lorenzano Rivero Gamarra;



Sargento Cruz

Lucelena Pittarelli Domingos;

Maria Dezeniski;



Sebastiãozinho do Taboco

Neusa Dias;

Sônia Vieira dos Santos da Luz;



Tião Melo

Arivonete Camargo dos Santos;



Valter Neves

Josefa Ferreira do Nascimento;

Maria Aparecida Raimundo Ferreira;



Wezer Lucarelli

Carmen Sandra Mequi;

Vanderluce de Aquino Portão.