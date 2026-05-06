Câmara de Aquidauana homenageia policiais do 7º BPM por ação que salvou adolescente

Câmara de Aquidauana

A Câmara Municipal de Aquidauana aprovou, por unanimidade, uma Moção de Aplauso em reconhecimento à atuação de policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), após uma ocorrência grave registrada recentemente no município.

A homenagem é resultado de uma ação realizada na madrugada do último dia 4, quando uma guarnição da Força Tática agiu rapidamente após receber uma denúncia. Durante a operação, os policiais conseguiram identificar e interromper uma situação de exploração sexual envolvendo uma adolescente em condição de vulnerabilidade.

De acordo com as informações, a equipe realizou a intervenção no local, resgatou a vítima e efetuou a prisão em flagrante dos envolvidos, garantindo a proteção imediata da jovem. A ação foi considerada decisiva para evitar consequências ainda mais graves.

A Moção de Aplauso destaca a rapidez, o preparo técnico e a sensibilidade dos policiais, ressaltando o papel fundamental da Polícia Militar na defesa da vida e na proteção de crianças e adolescentes.

Foram homenageados os militares que participaram diretamente da ocorrência, sob o comando do tenente-coronel Willian Silva do Nascimento. A equipe era composta pelo sargento PM Neto, comandante da guarnição, além do cabo PM Ney Cosme Azambuja Lima, e dos soldados PM Miguel Ferreira da Silva Junior e Leonan Aguilera Pertile.

A iniciativa do Legislativo reforça a valorização das forças de segurança pública e reconhece o trabalho desempenhado no enfrentamento de crimes que atentam contra a dignidade e a integridade de menores.