Câmara de Aquidauana presta homenagem ao Tenente Jucier com moção de pesar

Foi entregue uma Moção de Pesar à família do 2° Tenente Francisco Jucier / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na noite de terça-feira, dia 30, a Câmara de Vereadores de Aquidauana conduziu sua 12ª Sessão Ordinária, destacando-se pela votação de projetos de lei significativos e pela apresentação de diversas indicações.

A sessão contou com a presença dos parlamentares: Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara Municipal; Chico Tavares (PT), segundo secretário; além dos vereadores Professor Clériton Alvarenga (PSDB), Sargento Cruz (PP), Everton Romero (PSDB), Valter Neves (PP), Marquinhos Taxista (PT), Anderson Meireles (PSD), Sebastiãozinho (PSDB) e Wezer Lucarelli (PSDB).

Moção de Repúdio Aprovada pelo Legislativo de Aquidauana

O vereador Valter Neves apresentou uma Moção de Repúdio dirigida ao comportamento do Secretário Especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Nascimento Costa. Cópias da moção serão encaminhadas à Ministra de Estado da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, e a Joênia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

Na justificativa, o vereador destacou o direito do cidadão de ser adequadamente atendido por representantes de órgãos públicos. Ele mencionou uma visita recente a SESAI em Brasília, onde os vereadores buscavam apresentar um ofício solicitando a implementação de um programa abrangente sobre diabetes nas comunidades indígenas de Aquidauana-MS. Lamentavelmente, o secretário não os recebeu pessoalmente, limitando-se a enviar assessores, que os atenderam nos corredores de forma inadequada e sem o devido respeito.

O vereador Valter Neves apresentou uma Moção de Repúdio - Foto: Ronald Regis

Homenagem ao Tenente Jucier

Durante a mesma sessão, foi encaminhada uma Moção de Pesar à família do 2° Tenente Francisco Jucier Matos Freire, falecido em 31 de março de 2024, em um acidente de trânsito na BR-364, em Porto Velho - RO. O vereador Sargento Gilberto Cruz fez uma leitura do currículo do militar, enfatizando sua contribuição e a perda sofrida pela comunidade.

Pedido de Melhoria na Sinalização de Trânsito

O vereador Marquinhos Taxista enviou um pedido ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flavio Gomes da Silva Filho, com cópia ao prefeito Odilon Ribeiro, solicitando a pintura de sinalização de piso na Avenida Mato Grosso do Sul para garantir a segurança de condutores e pedestres.

Público prestigiou a sessão - Foto: Ronald Regis

Solicitação de Infraestrutura Urbana

Em outra indicação, o vereador Valter Neves requereu a construção de calçadas e redutores de velocidade na Rua dos Ferroviários, entre as ruas Bichara Salamene e Assis Ribeiro. A medida visa melhorar a segurança e acessibilidade na área que vai da Unicesumar até em frente à Comunidade Cristã em Aquidauana.