16 de Agosto de 2025 • 16:42

Câmara de Aquidauana promete apoio em obra do salão social do Sindicato Rural

A Câmara, sim, vai ajudar no que for possível, vai fazer parcerias", garantiu.

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 13:25

O presidente da Câmara de Vereadores de Aquidauana Everton Romero enfatizou a importância da obra para a cidade / Ryan Santos

O presidente da Câmara de Vereadores, Everton Romero, destacou a importância da Expoaqui 2025 para a cidade e anunciou o compromisso da Câmara em auxiliar na reconstrução do Salão Social do Parque de Exposição Manuel Antônio Paes Barros. O empenho foi destacado pelo parlamentar durante entrevista concedida ao O Pantaneiro durante as festividades de 133 anos de Aquidauana.

Romero iniciou sua fala parabenizando a cidade pelo aniversário e ressaltando o papel do evento na economia local. “É um evento que fomenta o comércio e dá à nossa população a oportunidade de ver vários shows sem nenhum custo”, afirmou. O presidente da Câmara também enfatizou a importância da união política, mencionando a presença de diversas autoridades estaduais e federais nas celebrações, o que demonstra a força de Aquidauana.

Durante a entrevista, o presidente da Câmara foi questionado sobre a fala feita na noite de abertura da Expoaqui, em que ele se comprometeu a ajudar na reconstrução do Salão Social do Sindicato Rural, que há anos foi danificado. Romero confirmou o compromisso. “A Câmara, sim, vai ajudar no que for possível, vai fazer parcerias”, garantiu.

Segundo o presidente, a reconstrução do espaço é fundamental para fortalecer a relação entre o Sindicato Rural, o município e outras entidades, como a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Ele acredita que o novo salão social permitirá que o Sindicato Rural traga projetos voltados para a agricultura familiar e ofereça um espaço útil para toda a população. O compromisso da Câmara reforça a colaboração entre os poderes públicos e as entidades civis em prol do desenvolvimento de Aquidauana.

